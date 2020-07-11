Комаровский рассказал о негативных последствиях антибиотиков

Антибиотик может избавить человека от определенной группы бактерий, предоставив возможность спокойно размножаться другим. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем Instagram-акаунте.

Врач и известный телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что бездумное лечение антибиотиками может сказаться на дальнейшем состоянии здоровья человека. Такой способ борьбы некоторые врачи используют для ликвидации инфекционных заболеваний и в целях профилактики.

Он отметил, что по окончанию курса антибиотиков случаи бактериальных осложнений растут. Так, препарат может избавить человека от определенной группы бактерий, открыв дорогу другим патогенным организмам.