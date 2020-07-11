Украинский депутат Рабинович назвал еще одно нарушенное Зеленским обещание
Украинский президент Владимир Зеленский не выполнил обещание отказаться от использования государственной резиденции. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
Накануне стало известно, что Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию.
Нардеп напомнил, что президент в период "романтической юности" пообещал, что предоставит президентские дачи в пользование детям. По мнению Рабиновича, Зеленский понял, что на даче лучше будет жить он — это "намного лучше, чем дети".
Зеленский во время президентской компании в 2019 году заявил, что в резиденции президентов страны должны быть либо музеи, либо там следует предоставить возможность для отдыха детей.