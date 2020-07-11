США объявили о введении в следующем году 25% пошлин на товары из Франции

Американские власти договорились о введении дополнительных пошлин в размере 25% на французские товары объемом 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

Решение начнет действовать с шестого января следующего года. Оно было принято в связи с планами Парижа ввести налог для компаний, предоставляющих цифровые услуги.

Торгпред США заявляет, что цифровой налог "несправедливо ущемляет" сферу работы американских компаний. Пошлины со стороны Вашингтона не будут вступать в силу 180 дней, что даст время на переговоры