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 США объявили о введении в следующем году 25% пошлин на товары из Франции

США объявили о введении в следующем году 25% пошлин на товары из Франции
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6:19   11 Июля 2020
Общество

США объявили о введении в следующем году 25% пошлин на товары из Франции

США объявили о введении в следующем году 25% пошлин на товары из Франции

Американские власти договорились о введении дополнительных пошлин в размере 25% на французские товары объемом 1,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

Решение начнет действовать с шестого января следующего года. Оно было принято в связи с планами Парижа ввести налог для компаний, предоставляющих цифровые услуги.

Торгпред США заявляет, что цифровой налог "несправедливо ущемляет" сферу работы американских компаний. Пошлины со стороны Вашингтона не будут вступать в силу 180 дней, что даст время на переговоры

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Автор: Борис Нестеров
#сша #франция #пошлины

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