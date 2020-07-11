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5:55   11 Июля 2020
Общество

График вывозных авиарейсов для застрявших за границей россиян опубликовали в Сети

График вывозных авиарейсов для застрявших за границей россиян опубликовали в Сети

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в Telegram-канале опубликовало расписание вывозных авиарейсов до 19 июля. Планируются перелеты, в частности, из Лондона, Денпасара, Пхукета, Сеула, Гуанчжоу

По данным Минкомсвязи, в эти выходные (11-12 июля) российские туристы смогут прилететь в Москву из Лондона и Парижа. Ожидаются рейсы из Баку в Жуковский и из Кишинева в Краснодар. Также запланированы рейсы: Бишкек — Москва, Баку — Москва, Хошимин — Иркутск, Нью-Йорк — Санкт-Петербург и Нью-Йорк — Ростов-на-Дону.

Со следующей недели ожидаются рейсы в Санкт-Петербург. Уже 13 июля туда прилетят самолеты из Денпасара и Ташкента. 14 июля россияне смогут вернуться в Москву из Гоа. На следующий день, 15 июля, состоятся вывозные рейсы Гуанчжоу — Москва, Ош — Москва и Ереван — Санкт-Петербург.

Остальная информация по вывозным рейсам представлена на официальном портале ведомства.

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Автор: Борис Нестеров
#отдых #самолет #перелеты

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