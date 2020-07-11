Киеву пришлось объясняться перед Тбилиси за реплику Саакашвили

Заявление главы исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили о нелегитимности грузинских властей имело негативные последствия. Киеву пришлось объясняться перед Тбилиси.

Саакашвили ранее на своей странице в социальной сети Facebook подверг легитимность грузинского правительства сомнению. Он пообещал, что окажется "на передовой", когда в Грузии начнутся новые выборы. За эту реплику пришлось отвечать украинскому послу в Тбилиси Игорю Долговбылу.

МИД Украины выступил с заявлением, в котором призвал грузинские власти к сотрудничеству. Внешнеполитическое ведомство также попросило Тбилиси не воспринимать слова Саакашвили в качестве позиции страны.