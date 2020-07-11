Трамп заявил о разработке программы по созданию полярного флота к 2028 году

США разрабатывают самый крупный ледокол в мире. Об этом рассказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в штаб-квартире Южного командования ВС во Флориде.

Выступление президента транслировали американские новостные телеканалы. Он рассказал, что в США на разработке находится самый большой ледокол в мире. Трамп также заявил о намерении построить еще 10 кораблей подобного типа.

"У нас сейчас только один, а у России - 40. У нас будет два, но хотели бы еще 10", — рассказал глава государства.

Американский лидер также поделился, что США в настоящий момент обсуждается возможность создания ледоколов по низкой цене. Он отметил, что настолько низкая стоимость всех удивит.