Рябков заявил, что Россия ответит на попытки США обеспечить военное преимущество

Россия ответит на любые попытки США обеспечить себе неоспоримое военное преимущество. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замминистра отметил, что Вашингтон считает принципиально допустимым движение в сторону нахождения методов обеспечить себе неоспоримое военное преимущество. По его словам, США этого не достигнут, поскольку на любое действие всегда есть противодействие.

Рябков в интервью телеканалу "Дума-ТВ" подчеркнул, что Россия неоднократно доказывала данный тезис. Так, РФ обладает эффективной системой обеспечения собственной безопасности военными и технологическими средствами. Замглавы ведомства отметил, что ни у кого не должно быть сомнений на этот счет.