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4:03   11 Июля 2020
Общество

Париж выразил сожаление, что Турция изменила статус собора Святой Софии

Париж выразил сожаление, что Турция изменила статус собора Святой Софии

Франция сожалеет о решении Турции изменить статус стамбульского собора Святой Софи. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан.

Глава французского МИД заявил, что Париж выражает сожаление по поводу решения Госсовета Турции об изменении статуса музея собора и указа Эрдогана о его передаче под контроль управления по делам религий.

Ле Дриан отмечает, что данные решения ставят под угрозу один из самых символических актов современной и светской Турции. По его словам, целостность этого значимого объекта, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, должна быть сохранена.

Глава МИД Франции подчеркивает, что собор должен продолжать представлять разнообразие религиозного наследия Турции, а также диалог и терпимость.

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Автор: Кристина Мокроусова
#франция #турция #собор святой софии

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