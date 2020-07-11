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3:39   11 Июля 2020
Политика

Киев готовит документы к осенней встрече Зеленского и Лукашенко

Киев готовит документы к осенней встрече Зеленского и Лукашенко

Встреча украинского президента Владимира Зеленского с белорусским лидером Александром Лукашенко запланирована на осень. Киев уже ведет подготовку двусторонних документов к предстоящему мероприятию.

О подготовке документов речь шла во время телефонных переговоров главы офиса украинского президента Андрея Ермака и руководителя администрации президента Белоруссии Игоря Сергиенко. Информацией об этом поделилась пресс-служба Зеленского.

Лукашенко ранее направил украинскому коллеге приглашение посетить Белоруссию. Встреча должна состояться в октябре в Гродно.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #белоруссия #лукашенко #зеленский

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