Киев готовит документы к осенней встрече Зеленского и Лукашенко

Встреча украинского президента Владимира Зеленского с белорусским лидером Александром Лукашенко запланирована на осень. Киев уже ведет подготовку двусторонних документов к предстоящему мероприятию.

О подготовке документов речь шла во время телефонных переговоров главы офиса украинского президента Андрея Ермака и руководителя администрации президента Белоруссии Игоря Сергиенко. Информацией об этом поделилась пресс-служба Зеленского.

Лукашенко ранее направил украинскому коллеге приглашение посетить Белоруссию. Встреча должна состояться в октябре в Гродно.