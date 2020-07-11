Попова оценила вероятность создания детской вакцины от COVID-19 до конца года

Российские ученые приступили к разработке специальной вакцины от коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Детская вакцина, по словам Поповой, обязательно должна быть создана. Для этого необходимо соблюдать особые требования по безопасности. Информацией об этом руководитель ведомства поделилась в интервью на канале "Россия-1".

"Пока такая работа только начинается", — подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора оценила вероятность создания вакцины для детей в ближайшем будущем. Она считает, что говорить об этом преждевременно.