Специалист объяснил возросший спрос на наличные желанием россиян перестраховаться

Центробанк зафиксировал высокий спрос в России на наличные деньги. Тенденция возникла из-за пандемии коронавируса. Люди хотят обезопасить себя, считает Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

Специалисты зафиксировали нетипичный для последних лет высокий спрос на наличные. Их объем с февраля этого года увеличился до 12,42 трлн рублей, что является рекордом. Во время кризиса люди меньше доверяют финансовым институтам, поэтому предпочитают наличные, заявил эксперт в разговоре с агентством "Прайм".

По словам экономистов, также поступает и бизнес. Предприниматели стараются копить "подушку безопасности", выводя средства. Эксперты прогнозируют развитие спроса на наличные еще в течение трех-шести месяцев.