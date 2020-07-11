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2:40   11 Июля 2020
Экономика

Специалист объяснил возросший спрос на наличные желанием россиян перестраховаться

Специалист объяснил возросший спрос на наличные желанием россиян перестраховаться

Центробанк зафиксировал высокий спрос в России на наличные деньги. Тенденция возникла из-за пандемии коронавируса. Люди хотят обезопасить себя, считает Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

Специалисты зафиксировали нетипичный для последних лет высокий спрос на наличные. Их объем с февраля этого года увеличился до 12,42 трлн рублей, что является рекордом. Во время кризиса люди меньше доверяют финансовым институтам, поэтому предпочитают наличные, заявил эксперт в разговоре с агентством "Прайм".

По словам экономистов, также поступает и бизнес. Предприниматели стараются копить "подушку безопасности", выводя средства. Эксперты прогнозируют развитие спроса на наличные еще в течение трех-шести месяцев.

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Автор: Юлия Яковлева
#центробанк #наличные #экономист #пандемия коронавируса

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