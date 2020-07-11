Рябков заявил о неоправданности выхода США из Договора по открытому небу

Мотивы, которые стали причиной выхода США из Договора по открытому небу, неоправданны. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

Он предположил, что Соединенные Штаты выйдя из договора могут попробовать потянуть за собой другие страны. Это в свою очередь может привести к прекращению действия подобного международного сотрудничества.

"Попытка возложить на Россию ответственность за это решение недобросовестна", — прокомментировал ситуацию Сергей Рябков для "Дума-ТВ".

Он также напомнил, что к каждому действию существует противодействие и у России имеется ряд вопросов к США и их союзникам по поводу невыполнения некоторых условий и требований договора. По мнению чиновника, США стараются максимально освободиться от любых ограничений в области контроля над вооружениями и Вашингтон такие действия считает допустимыми.