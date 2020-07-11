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1:40   11 Июля 2020
Общество

Рябков: Россия не оставит без реакции фейки Запада о России

Рябков: Россия не оставит без реакции фейки Запада о России

Недостоверная информация со стороны Запада о России не останется без внимания Москвы. В РФ будут реагировать на любые попытки вмешательства во внутренние дела, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По словам дипломата, российские "недруги", в число которых входит ряд иностранных СМИ, будут пытаться использовать любую фейковую информацию против Москвы, в том числе на тему пандемии коронавирусной инфекции. Этим мнением представитель внешнеполитического ведомства поделился в интервью "Дума.ТВ".

"Это безнадежные люди, они специализируются не на распространении информации, а на информационных войнах. Мы будем выводить их на чистую воду", — пообещал Рябков.

Российские власти, по словам замглавы МИД РФ, ведут учет подобной дезинформации. Вопросы вмешательства во внутренние дела РФ будут подвергаться мониторингу при взаимодействии с профильной комиссией Государственной думы.

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Автор: Василий Пименов
#россия #мид рф #пандемия #коронавирус

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