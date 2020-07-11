Депутаты Госдумы рассмотрят закон, предполагающий отменить перерасчет военных пенсий

Законодательство России сегодня ограничивает срок перерасчета пенсии 12 месяцами. Депутаты Госдумы Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков предлагают отменить данный срок. Это следует из электронной базы данных Нижней палаты парламента.

Выплата пенсионеру разницы между новым и прежним размерами пенсии ограничивается при перерасчете двенадцатью месяцами. Речь идет о лицах, указанных в законе РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, и их семей".

Депутаты отмечают, что пенсионеры-ветераны в связи с возрастом и состоянием здоровья часто не имеют возможности своевременно обратиться за перерасчетом пенсии. Поэтому двенадцатимесячный срок предлагается отменить. Новый закон не предполагает дополнительного финансирования за счет федерального бюджета.