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1:36   11 Июля 2020
Политика

Депутаты Госдумы рассмотрят закон, предполагающий отменить перерасчет военных пенсий

Депутаты Госдумы рассмотрят закон, предполагающий отменить перерасчет военных пенсий

Законодательство России сегодня ограничивает срок перерасчета пенсии 12 месяцами. Депутаты Госдумы Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков предлагают отменить данный срок. Это следует из электронной базы данных Нижней палаты парламента.

Выплата пенсионеру разницы между новым и прежним размерами пенсии ограничивается при перерасчете двенадцатью месяцами. Речь идет о лицах, указанных в законе РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, и их семей".

Депутаты отмечают, что пенсионеры-ветераны в связи с возрастом и состоянием здоровья часто не имеют возможности своевременно обратиться за перерасчетом пенсии. Поэтому двенадцатимесячный срок предлагается отменить. Новый закон не предполагает дополнительного финансирования за счет федерального бюджета.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #госдума #политика

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