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1:14   11 Июля 2020
Общество

США разочаровались решением Турции сделать из музея собора Святой Софии действующую мечеть

США разочаровались решением Турции сделать из музея собора Святой Софии действующую мечеть

США разочарованы переделыванием собора Святой Софии в мечеть и ждут от властей Турции объяснений о том, как исторический памятник останется доступным для всех желающих. Об этом заявила представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Ортагус заявила, что собор Святой Софии является важной частью "исторических объектов Стамбула". Она отметила, что здание внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Представитель США подчеркнула, что решение турецких властей об изменении статуса собора разочаровывает. Об этом пишет РИА Новости.

Госсовет Турции принял решение отменить статус музея, который был принят в отношении собора Святой Софии в 1934 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о возобновлении мусульманских богослужений в соборе.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #эрдоган #стамбул #собор святой софии

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