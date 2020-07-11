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0:40   11 Июля 2020
Армия

Эксперт: Турции и ПНС выгодны действия боевиков ИГ на территории, подконтрольной ЛНА

Эксперт: Турции и ПНС выгодны действия боевиков ИГ на территории, подконтрольной ЛНА

Анкара намерена ослабить позиции Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, перебрасывая боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства" из Сирии в Ливию. Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" выгодны для Турции тем, что ослабляют позиции ЛНА. Создавать государство исламистов у египетской границы Анкаре по меньшей мере невыгодно, а вот как временный инструмент против Хафтара террористы Турцию вполне устраивают, отметил Рожин в беседе с журналистами Nation News.

Глава египетского внешнеполитического ведомства Самех Шукри в ходе последнего саммита СБ ООН заявил, что запрещенное в РФ "Исламское государство" планирует вернуться в Ливию. Турция их в этом поддерживает, преследуя собственные интересы.

"Естественно, мы видим, как появился поток различных боевиков из Сирии, которых Турция завозит в Ливию. При этом часть могла быть бывшими террористами ИГ, которые перешли в другие группировки. Или действующими террористами, которое уходят из Сирии, где возможностей меньше. Они считают, что в Ливии они будут намного перспективнее", – пояснил Рожин.

Так называемое Правительство национального согласия Ливии опирается на террористов, действующих на территории Ливии как в регулярных отрядах, так и создавая подпольные ячейки запрещенного в РФ "Исламского государства".

Самех Шукри выразил обеспокоенность тем, что боевики ИГ снова появились в некоторых городах западной части Ливии. Если ЛНА вдруг сдаст позиции, террористы расширят зону влияния до египетских границ.

Каир может ограничить возможности боевиков в Ливии, поставляя ресурсы ЛНА для ликвидации террористической активности в прибрежных районах. Кроме того, Египет может начать трансграничные операции в районе Дерны, направленные на зачистку ячеек.

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Автор: Руслан Неглинный
#египет #ливия #игил #рожин

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