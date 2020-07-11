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0:21   11 Июля 2020
Политика

МИД РФ прокомментировал решение США о выходе из ВОЗ

МИД РФ прокомментировал решение США о выходе из ВОЗ

США показали свое пренебрежение к другим членам мирового сообщества. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

США объявили генсеку ООН о своем выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал такое решение репродуктивным и пренебрежительным по отношению к своим коллегам.

"Оно отражает все тот же курс на односторонние действия — пренебрежительные и игнорирующие приоритеты и подходы многих других членов международного сообщества", — прокомментировал произошедшее чиновник для "Дума ТВ".

Когда подобные решения принимаются в условиях мировой пандемии коронавируса, они несут за собой только дальнейшее ослабление многосторонних международных институтов, подчеркнул Рябков. Это также влияет на продолжающуюся поляризацию общественного мнения, заявил дипломат.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #мид рф #воз #сергей рябков

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