МИД РФ прокомментировал решение США о выходе из ВОЗ

США показали свое пренебрежение к другим членам мирового сообщества. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

США объявили генсеку ООН о своем выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал такое решение репродуктивным и пренебрежительным по отношению к своим коллегам.

"Оно отражает все тот же курс на односторонние действия — пренебрежительные и игнорирующие приоритеты и подходы многих других членов международного сообщества", — прокомментировал произошедшее чиновник для "Дума ТВ".

Когда подобные решения принимаются в условиях мировой пандемии коронавируса, они несут за собой только дальнейшее ослабление многосторонних международных институтов, подчеркнул Рябков. Это также влияет на продолжающуюся поляризацию общественного мнения, заявил дипломат.