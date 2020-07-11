Захарова заявила, что Россия каждый день удивляется военным новостям из США

Россия каждый день удивляется заявлениям Дональда Трампа о наличии у них таких военных разработок, о которых "даже никто подумать не может". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова саркастично заявила, что скорость американцев — это "круто", однако в цель их "прекрасные, новые" ракеты не попадают. Так представительница МИД прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о разработке новой гиперзвуковой ракеты.

"То, что у них есть "такое, о чем даже никто подумать не может", — это факт. Не перестаем удивляться буквально ежедневно. И про "лучшую военную технику", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Десятого июля лидер США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты разрабатывают гиперзвуковую ракету, развивающую в 17 раз большую скорость, чем существующие на данный момент машины. Президент отметил, что у Вашингтона есть "такое, о чем даже никто и подумать не может".