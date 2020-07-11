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0:08   11 Июля 2020
Общество

Захарова заявила, что Россия каждый день удивляется военным новостям из США

Захарова заявила, что Россия каждый день удивляется военным новостям из США

Россия каждый день удивляется заявлениям Дональда Трампа о наличии у них таких военных разработок, о которых "даже никто подумать не может". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова саркастично заявила, что скорость американцев — это "круто", однако в цель их "прекрасные, новые" ракеты не попадают. Так представительница МИД прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о разработке новой гиперзвуковой ракеты.

"То, что у них есть "такое, о чем даже никто подумать не может", — это факт. Не перестаем удивляться буквально ежедневно. И про "лучшую военную технику", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Десятого июля лидер США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты разрабатывают гиперзвуковую ракету, развивающую в 17 раз большую скорость, чем существующие на данный момент машины. Президент отметил, что у Вашингтона есть "такое, о чем даже никто и подумать не может".

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Автор: Яна Либерман
#захарова #сша #трамп

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