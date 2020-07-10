Немецкое здание Focus оценило возможности российской ЗРК С-500 "Прометей"

Российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 "Прометей" опередил западные военные технологии на 15-20 лет. Об этом пишут эксперты немецкого издания Focus.

Авторы отмечают, что радиус действия ЗРК С-500 включает космос, благодаря чему его целями могут быть спутники и гиперзвуковые ракеты. Также легкой целью могут стать и самолеты-невидимки, оснащенные технологией "стелс".

Эксперты Focus называют "Прометей" всеядным. Они подчеркивают, что С-500 значительно опережает западные аналоги. Так, еще в прошлом году китайские эксперты отмечали, что радиус действия "Прометея" составляет 600 километров — это позволяет использовать ЗРК для защиты от метеоритов.