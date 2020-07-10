Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Захарова заявила, что Россия каждый день удивляется военным новостям из США

Захарова заявила, что Россия каждый день удивляется военным новостям из США

 Оперштаб: еще 29 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве

Оперштаб: еще 29 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве
МИД РФ прокомментировал решение США о выходе из ВОЗ

МИД РФ прокомментировал решение США о выходе из ВОЗ

 Стоимость нефти поднимается на фоне положительных прогнозов о росте спроса

Стоимость нефти поднимается на фоне положительных прогнозов о росте спроса
Сербские СМИ разглядели «руку Кремля» в протестах, но всему виной футбол

Сербские СМИ разглядели «руку Кремля» в протестах, но всему виной футбол

 Пушков: Россия не должна преследовать СМИ в ответ на запрет RT в Прибалтике

Пушков: Россия не должна преследовать СМИ в ответ на запрет RT в Прибалтике
Захарова заявила, что Россия каждый день удивляется военным новостям из США

Захарова заявила, что Россия каждый день удивляется военным новостям из США

 Оперштаб: еще 29 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве

Оперштаб: еще 29 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве
МИД РФ прокомментировал решение США о выходе из ВОЗ

МИД РФ прокомментировал решение США о выходе из ВОЗ

 Стоимость нефти поднимается на фоне положительных прогнозов о росте спроса

Стоимость нефти поднимается на фоне положительных прогнозов о росте спроса
Сербские СМИ разглядели «руку Кремля» в протестах, но всему виной футбол

Сербские СМИ разглядели «руку Кремля» в протестах, но всему виной футбол

 Пушков: Россия не должна преследовать СМИ в ответ на запрет RT в Прибалтике

Пушков: Россия не должна преследовать СМИ в ответ на запрет RT в Прибалтике
23:46   10 Июля 2020
Армия

Немецкое здание Focus оценило возможности российской ЗРК С-500 "Прометей"

Немецкое здание Focus оценило возможности российской ЗРК С-500 "Прометей"

Российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 "Прометей" опередил западные военные технологии на 15-20 лет. Об этом пишут эксперты немецкого издания Focus.

Авторы отмечают, что радиус действия ЗРК С-500 включает космос, благодаря чему его целями могут быть спутники и гиперзвуковые ракеты. Также легкой целью могут стать и самолеты-невидимки, оснащенные технологией "стелс".

Эксперты Focus называют "Прометей" всеядным. Они подчеркивают, что С-500 значительно опережает западные аналоги. Так, еще в прошлом году китайские эксперты отмечали, что радиус действия "Прометея" составляет 600 километров — это позволяет использовать ЗРК для защиты от метеоритов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#российское вооружение #с-500 #прометей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...