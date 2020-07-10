Оперштаб: еще 29 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались в Москве

Оперативный штаб Москвы привел новые статистические данные по коронавирусной ситуации в регионе. Общее число летальных исходов достигло 4116 человек с положительными тестами COVID-19.

Оперштаб Москвы продолжает приводить ежедневные статистические данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. На сегодняшний день скончались 29 пациентов с подтвержденным COVID-19. Общее число погибших в столице достигло 4116 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица уверенно движется в сторону выхода из пандемии. Уровень коллективного иммунитета граждан региона к COVID-19 позволяет продолжить снятие ограничительных мероприятий, отметил он.