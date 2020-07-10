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23:19   10 Июля 2020
Экономика

Стоимость нефти поднимается на фоне положительных прогнозов о росте спроса

Стоимость нефти поднимается на фоне положительных прогнозов о росте спроса

Стоимость нефти перешла к росту на 1,5-1,7% в пятницу вечером. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации на 20.31 по Москве, стоимость фьючерсов на сентябрь североморской нефтяной марки Brent увеличилась на 1,58% — до 43,02 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,72% — до 40,3 доллара за баррель. Снижение стоимости нефти составляло 1%, тогда как днем — 2-2,5%.

Трейдеры обосновывают перспективы роста стоимости нефти после новостей от ее производителей. Так, Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем июльском докладе сообщило, что спрос на нефть по итогам года будет сохраняться на уровне 92,1 миллиона баррелей в сутки.

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Автор: Борис Нестеров
#нефть #brent #стоимость нефти

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