Эрдоган анонсировал первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии

Первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии), расположенном в Стамбуле, начнутся уже в этом месяце. Точную дату назвал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В соборе, по словам Эрдогана, в настоящее время ведутся подготовительные работы. Они проходят в быстром темпе. Открыть Айя-Софию для богослужений турецкие власти планируют 24 июля. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Эрдоган пообещал, что вход в собор будет бесплатным, как и во все турецкие мечети. Это связано с тем, что, по решению Госсовета Турции, он утратил статус музея.