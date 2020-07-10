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22:59   10 Июля 2020
Общество

Эрдоган анонсировал первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии

Эрдоган анонсировал первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии

Первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии), расположенном в Стамбуле, начнутся уже в этом месяце. Точную дату назвал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В соборе, по словам Эрдогана, в настоящее время ведутся подготовительные работы. Они проходят в быстром темпе. Открыть Айя-Софию для богослужений турецкие власти планируют 24 июля. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Эрдоган пообещал, что вход в собор будет бесплатным, как и во все турецкие мечети. Это связано с тем, что, по решению Госсовета Турции, он утратил статус музея.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #эрдоган #мечеть #собор святой софии

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