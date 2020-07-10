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 ВОЗ не советует использовать гидроксихлорохин против COVID-19 без контроля врачей

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22:34   10 Июля 2020
Общество

ВОЗ не советует использовать гидроксихлорохин против COVID-19 без контроля врачей

ВОЗ не советует использовать гидроксихлорохин против COVID-19 без контроля врачей

Всемирная организация здравоохранения рекомендует применять гидроксихлорохин при лечении COVID-19 только под контролем врачей. Об этом заявил директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан.

Специалист выступил на брифинге в Женеве. Отвечая на вопрос об использовании гидроксихлорохина президентом Бразилии Жаиром Болсонару, он констатировал, что препарат допустимо использовать, но только под наблюдением врачей.

Райан отметил, что гидроксихлорохин не демонстрирует позитивных результатов у госпитализированных пациентов. Однако, по его словам, исследования в данной сфере продолжаются. Специалист добавил, что они пока не показали положительного воздействия на тех, кто данный препарат принимает.

Ранее ВОЗ остановила испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом. В организации отметили, что многие исследования свидетельствуют об отсутствии положительного эффекта.

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Автор: Руслан Неглинный
#воз #коронавирус #гидроксихлорохин

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