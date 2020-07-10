Путин: Москва всегда выбирает уважительный тон для общения с иностранными партнерами
Москва во всех ситуациях предпочитает уважительный тон для общения со своими зарубежными партнерами. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
В эфире телеканала "Россия-1" у Путина спросили, почему власти РФ корректно себя ведут даже с теми, кто откровенно хамит. Он ответил, что, защищая свои интересы, не нужно уподобляться "придуркам и сумасшедшим", которые оскорбляют всех вокруг.
"Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ей размахивают", - подчеркнул президент РФ.