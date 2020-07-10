Путин: Москва всегда выбирает уважительный тон для общения с иностранными партнерами

Москва во всех ситуациях предпочитает уважительный тон для общения со своими зарубежными партнерами. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

В эфире телеканала "Россия-1" у Путина спросили, почему власти РФ корректно себя ведут даже с теми, кто откровенно хамит. Он ответил, что, защищая свои интересы, не нужно уподобляться "придуркам и сумасшедшим", которые оскорбляют всех вокруг.