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21:47   10 Июля 2020
Общество

Попова: запрет на отдых детей в лагерях других регионов могут снять

Попова: запрет на отдых детей в лагерях других регионов могут снять

Российские дети смогут выезжать на отдых в лагеря, расположенные в других регионах страны. Ныне действующий запрет будет снят при определенном условии, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Юные россияне в настоящее время могут отдыхать только в тех лагерях, которые расположены в регионе их проживания. Это решение было принято в связи с пандемией коронавируса. Если эпидемиологическая ситуация станет благополучной, то его пересмотрят. Об этом Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-1".

"Да, это, это может быть отменено на определенном этапе, если мы увидим, что эпидситуация благополучная", — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Попова ранее также рассказала, когда в РФ начнется новый учебный год. Дети, по ее словам, пойдут в школу 1 сентября.

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Автор: Илья Романович
#лагерь #роспотребнадзор #попова #коронавирус

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