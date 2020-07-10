Попова: запрет на отдых детей в лагерях других регионов могут снять

Российские дети смогут выезжать на отдых в лагеря, расположенные в других регионах страны. Ныне действующий запрет будет снят при определенном условии, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Юные россияне в настоящее время могут отдыхать только в тех лагерях, которые расположены в регионе их проживания. Это решение было принято в связи с пандемией коронавируса. Если эпидемиологическая ситуация станет благополучной, то его пересмотрят. Об этом Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-1".

"Да, это, это может быть отменено на определенном этапе, если мы увидим, что эпидситуация благополучная", — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Попова ранее также рассказала, когда в РФ начнется новый учебный год. Дети, по ее словам, пойдут в школу 1 сентября.