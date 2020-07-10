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20:44   10 Июля 2020
Общество

Политолог Ремизов спрогнозировал развитие российской экономики после пандемии

Политолог Ремизов спрогнозировал развитие российской экономики после пандемии

Развитие России после вспышки COVID-19 будет зависеть от второй волны коронавируса и цен на углеводороды, считает политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

Немаловажную роль будет играть динамика китайской экономики, а также технологическое противостояние с Соединенными Штатами, добавил специалист.

Необходимо будет пересмотреть целевые ориентиры и приоритеты национальных проектов РФ, передает слова политолога издание "Литературная газета".

Решение жилищного вопроса в России станет залогом восстановления отечественной экономики и сокращения проблем социального характера, подчеркнул Ремизов.

Внимание нужно будет уделять нацпроектам по образованию и медицине, где сейчас основной акцент ставится на инфраструктуру, закупку оборудования, строительство зданий. Однако главным здесь является уровень доходов граждан и степень квалификации сотрудников, уверен эксперт.

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Автор: Руслан Неглинный
#кризис #прогнозы #ремизов #коронавирус

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