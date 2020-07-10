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20:29   10 Июля 2020
Политика

Колумнист Манукян с нетерпением ждет премьеры "Шугалея-2"

Колумнист Манукян с нетерпением ждет премьеры "Шугалея-2"

Грядущую премьеру фильма "Шугалей-2" прокомментировал колумнист Вадим Манукян, указав, что очень ждет выхода сиквела.

В своем официальном Facebook-аккаунте он написал, что в мае многие граждане впервые узнали о нелегкой судьбе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана благодаря каналу НТВ, который показал фильм "Шугалей". Режиссером первой части выступил Денис Нейманд.

"И вот уже в сентябре выйдет "Шугалей-2", снятый Максимом Бриусом, снова на НТВ", – написал колумнист.

В заключение он добавил, что, судя по свежим постерам, картина будет жаркой. Он также выразил надежду, что социологов ждет настоящий хэппи-энд.

Телеканал "360" сообщал, что депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что "Шугалей-2" должен сподвигнуть международные правозащитные организации на решительные действия.

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Автор: Руслан Неглинный
#манукян #премьера #шугалей-2

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