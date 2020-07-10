Россиянам объяснили, как действовать при отзыве лицензии у банка

Кредитные организации сталкиваются с финансовыми трудностями в период пандемии коронавируса и вызванного ей кризиса, что может привести к отзыву лицензии у банка, рассказала юрисконсульт Ирина Михеева.

В случае потери банком лицензии граждане должны обращаться в Агентство по страхованию вкладов. Максимальный размер выплачиваемой компенсации пострадавшему составляет 1,4 миллиона рублей.

При большей сумме вклада россиянам придется действовать по-другому. Возврат денежных средств будет проходить в рамках процедуры банкротства банка, передает слова эксперта издание ФедералПресс.

Вкладчика внесут в реестр требований кредиторов после предоставления соответствующего заявления. Если вклад был в валюте, то компенсацию выплатят по курсу ЦБ РФ на момент отзыва лицензии, добавила Михеева.