Навальный может стать фигурантом дела о клевете в Швейцарии

Глава "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иностранным агентом в РФ) Алексей Навальный может стать фигурантов уголовного дела о клевете в адрес прокуратуры Швейцарии. Наказание по статье может не ограничиться денежным штрафом.

Навальный в мае 2020 года в ходе интервью швейцарской воскресной газете Sonntagszeitung выступил с резкой критикой местных следственных органов. По словам блогера, прокуратура Швейцарии не только "тормозят", но и "полностью останавливают" важные расследования о преступлениях, совершенные российскими гражданами. Оппозиционер подчеркнул, что прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер и его подчиненные были неоднократно замечены в поездках в РФ.

Позднее Федеральная прокуратура Швейцарии отреагировала на слова Навального, отметив, что они не имеют под собой никаких оснований. Более того, подчеркнули представители ведомства, сотрудничество швейцарских и российских следственных органов осуществляется исключительно на действующей правовой базе

Как отмечается издание "ПолитЭксперт", швейцарские власти могут возбудить против Навального уголовное дело о клевете в адрес государственных органов. Подобного рода нарушения в Швейцарии может наказываться реальным тюремным сроком до полугода.