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20:06   10 Июля 2020
Политика

Член Совфеда РФ Цеков назвал позицию Киева по поставке воды в Крым "аморальной"

Член Совфеда РФ Цеков назвал позицию Киева по поставке воды в Крым "аморальной"

Отказ Киева возобновить подачу воды на территорию Крымского полуострова является аморальным, заявил член комитета Совфеда РФ по международным делам Сергей Цеков.

Ранее секретарь СНБ Украины Алексей Данилов выступил с заявлением, что до того момента, пока Россия "не вернет Крым", подавать туда воду власти "не имеют морального права".

Цеков указал, что подобная позиция сама по себе аморальна, поскольку в демократическом мире, к которому причисляет себя украинская сторона, не допускаются подобного рода действия по блокаде, особенно в таком серьезнейшем вопросе, как водоснабжение.

Сенатор подчеркнул, что Крым не намерен просить Киев о возобновлении водоснабжения, указав, что РФ сама в состоянии решить этот вопрос.

Телеканал "360" сообщал, что Цеков прокомментировал ситуацию с подачей воды в Северо-Крымский канал.

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Автор: Яна Либерман
#россия #украина #цеков #водоснабжение

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