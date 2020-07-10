Депутат Земцов призвал Москалькову заняться судьбой Шугалея

Судьба незаконно удерживаемого в ливийской тюрьме "Митига" социолога Максима Шугалея беспокоит депутата Госдумы РФ Николая Земцова. Он обратился к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой заняться судьбой россиянина.

Противоправные действия террористического Правительства национального согласия Ливии в отношении российских социологов, которые больше года томятся в тюрьме, были предметом обращения в СМИ со стороны депутатов Госдумы РФ. Об этом в своем Instagram сообщает депутат Госдумы, член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов.

Земцов считает, что если государство вмешается в судьбу Шугалея, то это приведет к тому, что во всем мире будут уважительнее относиться к россиянам.

Депутат также признался, что смотрел фильм "Шугалей" и ждет его продолжения "Шугалей-2", надеясь на счастливую концовку и в кино, и в жизни.