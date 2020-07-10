"Райффайзен Банк Аваль" заставили извиниться за публикацию карты Украины без Крыма

Украинский филиал "Райффайзен Банк Аваль" извинился за опубликованную на сайте карту, на которой не было российского Крыма. Об инциденте рассказал сотрудник "ОТП Банка" Геннадий Долголиков.

Долголиков назвал ситуацию простейшим тестом на внимательность, который некоторые не сдали.

"Шесть лет борьбы, но сейчас идет период #какаяразница. Как вам такой репутационный риск?" — подписал он скриншот.

Вскоре после публикации представители кредитной организации поспешили извиниться за совершенную оплошность. Представители "Райффайзен" подчеркнули, что в настоящее время выясняют, как такое могло произойти и кто в этом виноват. Они отметили, что в будущем такое не повторится.

Примечательно, что Крымский полуостров воссоединился с Россией после проведенного референдума, в ходе которого местные жители высказали свое мнение за вхождение в состав РФ. Учитывая этот факт, извинения кредитной организации за публикацию достоверной карты Украины выглядят абсурдно.

Телеканал "360" сообщал, что бывший депутат Верховной рады обрушился с критикой на закон о государственном языке Украины.