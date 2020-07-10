Эксперт оценил шансы нефти подорожать до $150 за баррель

Цены на топливо взлетят выше 100 долларов за баррель только в случае ухода с рынка крупных поставщиков, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Стоимость сырья в районе 150 долларов за баррель в ближайшие годы маловероятна. Природный ресурс будет дорожать, однако это будет происходить постепенно, уверен Юшков.

Через несколько лет котировки будут находиться в диапазоне от 70 до 80 долларов за баррель, передает мнение эксперта издание NEWS.ru.

Нефть подешевела после распада соглашения ОПЕК+. Снижение спроса на фоне вспышки COVID-19 усугубило ситуацию на рынке черного золота. Новые договоренности по сокращению добычи топлива должны стабилизировать цены на топливо.