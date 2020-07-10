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19:28   10 Июля 2020
Политика

МИД РФ: Помпео заявлениями о голосовании РФ в Совбезе ООН по Сирии пытается исказить факты

МИД РФ: Помпео заявлениями о голосовании РФ в Совбезе ООН по Сирии пытается исказить факты

Внешнеполитическое ведомство РФ прокомментировало высказывания государственного секретаря США Майка Помпео о голосовании России в Совбезе ООН по Сирии. США пытаются передергивать факты в угоду корыстным интересам, заявили в МИД РФ.

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал страны мира "наказать" Россию и Китай за наложенное ими вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции ФРГ и Бельгии, подразумевающей продление на год работы двух пограничных переходов на сирийско-турецкой границе для доставки гуманитарной помощи в САР. Срок работы пропускных пунктов истекает в пятницу, 10 июля, пишет РИА Новости.

В МИД РФ заявили, что разочарованы репликой Майка Помпео, который пытается исказить факты в угоду собственным политическим интересам.

Также отмечается, что МИД РФ не против продления "трансграничного" механизма, однако следует избежать помех для налаживания гуманитарных поставок из внутренних районов Сирии.

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Автор: Юлия Яковлева
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