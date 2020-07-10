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19:24   10 Июля 2020
Политика

Брутер рассказал, как РФ должна отреагировать на иск Нидерландов по делу крушения МН17

Брутер рассказал, как РФ должна отреагировать на иск Нидерландов по делу крушения МН17

Российская сторона ни в коем случае не должна соглашаться на выплаты ЕСПЧ по делу о крушении рейса МН17, уверен политический аналитик Владимир Брутер.

Ранее стало известно, что Нидерланды намерены обратиться в ЕСПЧ с иском против России "за ее роль в крушении МН17".

Брутер в ходе общения с корреспондентом ФАН указал, что соответствующая позиция Нидерландов была известна с самого начала расследования авиакатастрофы.

Политический аналитик подчеркнул, что это гражданский иск, а он обладает совершенно другой степенью юридических предпочтений, нежели уголовный, в котором на сегодняшний день инцидент и расследуется. По мнению Брутера, власти Нидерландов ничего не собираются доказывать, а намерены реализовать некий гражданский иск, который будет иметь заданный результат.

В заключение он добавил, что Нидерландам удобно, чтобы вина лежала на российской стороне.

ФБА "ЭкономикаСегодня" сообщала, что Россия готовит адекватный ответ на провокации со стороны Нидерландов по делу крушения малайзийского Boeing.

Телеканал "360" писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выход книги о крушении рейса МН17.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #еспч #нидерланды #мн17 #брутер

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