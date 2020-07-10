Самонкин: "западные партнеры" полностью проиграли в попытке дестабилизировать РФ

Информация о комендантском часе, которую сообщил президент Сербии Александр Вучич, вызвала массовые протесты в Белграде. Политолог Юрий Самонкин прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Протесты проходили очень бурно. Недовольство людей переросло в беспорядки с драками, столкновениями с правоохранительными органами, требованиями отставки Вучича. Протестующие бросали камни и пытались захватить здание парламента. Самонкин считает, что Сербия была не готова к такому вызову, так как ее политика носит миротворческий характер.

Политолог отметил, что к сложившейся ситуации причастны западные силы, у которых есть интерес в разграблении Сербии, интеграции ее в НАТО, в дальнейшей эскалации конфликта. Самонкин посоветовал сербам использовать опыт России в противодействии вмешательству во внутренний суверенитет, передает Nation News.

"Такие митинги и демонстрации проходили у нас в прошлом году. В этом оппозиционные силы также спекулировали на теме коронавируса. Но из-за того, что наше правительство ввело адекватные меры, попытки спровоцировать новый бунт ничем не закончились", — отметил политолог.

Российский фронт наши "западные партнеры" полностью проиграли в плане расшатывания ситуации, что видно на примере президентских и парламентских выборов, но сейчас они переключаются на стратегических партнеров России, отметил Самонкин.

Сербия является страной, которая не вводила против нас санкции, и она признает натовский проевропейский вредоносный путь развития. Если страна воспользуется российским опытом противодействия экстремизму и вмешательству в свои дела, то правительство только выиграет.