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19:24   10 Июля 2020
Ближнее зарубежье

«Это от недалекости»: политолог о реакции президента Грузии на переход Шенгелии в ЦСКА

«Это от недалекости»: политолог о реакции президента Грузии на переход Шенгелии в ЦСКА

Президент Грузии Саломе Зурабишвили своей реакцией на переход грузинского баскетболиста Торнике Шенгелии в состав московского ЦСКА  рассмешила спортивную и местную общественность. Такое мнение «Политике сегодня» высказал политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили.

«Она удивила своей реакцией. Это от недалекости. Наверное, ей никто не подсказал, что в ЦСКА, да и в других российских клубах играют и играли граждане Грузии», — сказал эксперт.

Саломе Зурабишвили не поддержала выбор спортсмена, о чем категорично заявила в своем профиле в Facebook.

«Для меня, как для президента Грузии неприемлемо и печально решение капитана баскетбольной сборной Грузии переехать в Москву в ЦСКА», — написала политик.

По мнению Игоря Гвритишвили, президент Грузии превышает свои полномочия.

«Это нормальный контракт, человек перешел в сильный клуб, который претендует на высшие достижения в Европе. Это ее абсолютно не касается. В Грузии президент – представительское лицо», — заявил эксперт.

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ЦСКА сообщил о трансфере грузинского игрока 9 июля. Соглашение Шенгелии с московским клубом рассчитано на три года.

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Автор: Карина Азоян
#россия #грузия #цска #баскетбол #зурабишвили

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