«Это от недалекости»: политолог о реакции президента Грузии на переход Шенгелии в ЦСКА

Президент Грузии Саломе Зурабишвили своей реакцией на переход грузинского баскетболиста Торнике Шенгелии в состав московского ЦСКА рассмешила спортивную и местную общественность. Такое мнение «Политике сегодня» высказал политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили.

«Она удивила своей реакцией. Это от недалекости. Наверное, ей никто не подсказал, что в ЦСКА, да и в других российских клубах играют и играли граждане Грузии», — сказал эксперт.

Саломе Зурабишвили не поддержала выбор спортсмена, о чем категорично заявила в своем профиле в Facebook.

«Для меня, как для президента Грузии неприемлемо и печально решение капитана баскетбольной сборной Грузии переехать в Москву в ЦСКА», — написала политик.

По мнению Игоря Гвритишвили, президент Грузии превышает свои полномочия.

«Это нормальный контракт, человек перешел в сильный клуб, который претендует на высшие достижения в Европе. Это ее абсолютно не касается. В Грузии президент – представительское лицо», — заявил эксперт.

ЦСКА сообщил о трансфере грузинского игрока 9 июля. Соглашение Шенгелии с московским клубом рассчитано на три года.