Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сын Фургала не стал общаться с журналистами на тему ареста отца

Сын Фургала не стал общаться с журналистами на тему ареста отца

 Политолог Корнилов считает заявления о "российском следе" в Сербии частью инфовойны

Политолог Корнилов считает заявления о "российском следе" в Сербии частью инфовойны
Саакашвили заскучал по революции и прошелся по Грузии в ущерб Украине

Саакашвили заскучал по революции и прошелся по Грузии в ущерб Украине

 Козак прокомментировал заявления Украины о неактуальности Минских соглашений

Козак прокомментировал заявления Украины о неактуальности Минских соглашений
Сербские СМИ разглядели «руку Кремля» в протестах, но всему виной футбол

Сербские СМИ разглядели «руку Кремля» в протестах, но всему виной футбол

 Пушков: Россия не должна преследовать СМИ в ответ на запрет RT в Прибалтике

Пушков: Россия не должна преследовать СМИ в ответ на запрет RT в Прибалтике
Сын Фургала не стал общаться с журналистами на тему ареста отца

Сын Фургала не стал общаться с журналистами на тему ареста отца

 Политолог Корнилов считает заявления о "российском следе" в Сербии частью инфовойны

Политолог Корнилов считает заявления о "российском следе" в Сербии частью инфовойны
Саакашвили заскучал по революции и прошелся по Грузии в ущерб Украине

Саакашвили заскучал по революции и прошелся по Грузии в ущерб Украине

 Козак прокомментировал заявления Украины о неактуальности Минских соглашений

Козак прокомментировал заявления Украины о неактуальности Минских соглашений
Сербские СМИ разглядели «руку Кремля» в протестах, но всему виной футбол

Сербские СМИ разглядели «руку Кремля» в протестах, но всему виной футбол

 Пушков: Россия не должна преследовать СМИ в ответ на запрет RT в Прибалтике

Пушков: Россия не должна преследовать СМИ в ответ на запрет RT в Прибалтике
18:50   10 Июля 2020
Общество

Сын Фургала не стал общаться с журналистами на тему ареста отца

Сын Фургала не стал общаться с журналистами на тему ареста отца

Старший сын губернатора Хабаровского края Антон Фургал отказался комментировать решение Басманного районного суда Москвы по делу отца.

Согласно решению дворца правосудия, Сергей Фургал пробудет в СИЗО "Лефортово" до 9 сентября. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и заключил хабаровского главу под арест на два месяца.

После заседания журналисты попытались взять комментарий у старшего сын Фургала, который присутствовал при избрании меры пресечения в отношении отца. Однако Антон Фургал не стал общаться с корреспондентами и проследовал к машине.

Правоохранители задержали главу Хабаровского края накануне, 9 июля. В тот же день Фургала доставили в Москву, где ему предъявили обвинение в организации нескольких убийств, передает телеканал РЕН ТВ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#суд #комментарий #сын #фургал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...