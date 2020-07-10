Сын Фургала не стал общаться с журналистами на тему ареста отца

Старший сын губернатора Хабаровского края Антон Фургал отказался комментировать решение Басманного районного суда Москвы по делу отца.

Согласно решению дворца правосудия, Сергей Фургал пробудет в СИЗО "Лефортово" до 9 сентября. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и заключил хабаровского главу под арест на два месяца.

После заседания журналисты попытались взять комментарий у старшего сын Фургала, который присутствовал при избрании меры пресечения в отношении отца. Однако Антон Фургал не стал общаться с корреспондентами и проследовал к машине.

Правоохранители задержали главу Хабаровского края накануне, 9 июля. В тот же день Фургала доставили в Москву, где ему предъявили обвинение в организации нескольких убийств, передает телеканал РЕН ТВ.