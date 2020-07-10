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18:33   10 Июля 2020
Общество

Политолог Корнилов считает заявления о "российском следе" в Сербии частью инфовойны

Политолог Корнилов считает заявления о "российском следе" в Сербии частью инфовойны

Западу выгодно выставлять Россию виноватой во всех бедах, чтобы "разрушить" дружественные отношения с другими странами.

Обвинения России в массовых беспорядках, происходящих в Сербии, нужны для того, чтобы расстроить дружеские отношения между странами. Об этом рассказал политолог Владимир Корнилов.

В ходе массовых беспорядков, которые проходят в Белграде, уже пострадали 40 полицейских и 20 гражданских. Министерство обороны страны увидело в протестах попытку свержения действующей власти. В Twitter в это время активно набирают обороты слухи о причастности к беспорядкам российских специальных служб.

Политолог отметил, что Сербия является одним из основных союзников РФ в Европе

"Я все могу понять, но какой смысл России поддерживать беспорядки в стране, с которой у нас тесные дружеские связи? В этом нет никакой логики", – рассказал эксперт в интервью изданию "ПолитЭксперт".

Корнилов уверен, что после такой информационной атаки, после огромного количества доказательств вбросов, отношения между странами все равно будут "подпорчены".

"Информационная война не заканчивается ни на минуту. И выгодно это Западу. США хотят рассорить Россию со всеми ее союзниками", — сообщил собеседник издания.

Запад готов на все, лишь бы выставить Россию виноватой во всех бедах, считает политолог.

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Автор: Ирина Большунова
#сербия #беспорядки #корнилов

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