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18:14   10 Июля 2020
Политика

Козак прокомментировал заявления Украины о неактуальности Минских соглашений

Козак прокомментировал заявления Украины о неактуальности Минских соглашений

Правительство РФ ожидает от украинских властей официальных комментариев насчет дальнейшего участия Киева в Минских соглашениях. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников выступил с заявлением, что Минские соглашения не соответствуют нынешним обстоятельствам. Помимо того, они растеряли всю свою актуальность.

Козак указал, что РФ не перестает удивляться подобного рода заявлениям со стороны Киева. На сегодняшний день крайне затруднительно понять, отражает ли заявление Резникова официальную позицию украинской стороны, поскольку 3 июня и в контактной группе 8 июля Киев указал на свою приверженность Минским соглашениям.

Телеканал "360" сообщал, что Козак прокомментировал переговоры России и Украины по Донбассу, назвав их "театром абсурда".

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Автор: Яна Либерман
#россия #украина #минские соглашения #козак

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