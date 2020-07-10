Шейхи и старейшины племен юга и востока Ливии соблюдают запрет на продажу природных ресурсов страны, чтобы не допустить финансирования терроризма за счет продажи нефти. Заявление ННК о возобновлении экспорта ливийских углеводородов - дезинформация.

Ряд СМИ распространили сообщения о снятии режима "форс-мажора" и возобновлении работы нефтеналивных портов Ливии. Однако эта информация действительности не соответствует и является фейком со стороны Национальной нефтяной корпорации, контролируемой боевиками так называемого Правительства национального согласия. Последние, кстати, не пытаются скрыть свои намерения по захвату Ливийского нефтяного полумесяца. Главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу, очевидно, сейчас выгодно распространять подобные вбросы, чтобы убедить Турцию в своей платежеспособности, пишет Федеральное агентство новостей.

Запрет на экспорт нефти из Ливии был введен около полугода назад после обращения старейшин ливийских племен, которые отметили, что средства от продажи ресурсов идут в карман Файеза Сарраджа и его боевиков. Деньги используются для выплаты "гонораров" наемникам из Сирии и покупки контрабандного оружия, предоставляемого Турцией.

Прекращение работы нефтяных портов в Ливии нанесло серьезный удар по бюджету ПНС, из-за чего возникли проблемы с выплатами "гонораров" наемникам из Сирии. Многие боевики попросту дезертировали, направившись под видом беженцев в страны ЕС.

Ливийский народ, не желая, чтобы ресурсы страны покрывали выплаты членам запрещенных в РФ террористических организаций "Братья-мусульмане", "Аль-Каида" и "Исламское государство", выступил за прекращение экспорта нефти и закрытие портов. Старейшины и шейхи отметили, что не намерены позволять ННК продолжать преступную деятельность.

Руководство ННК ранее пыталось распространять вбросы о якобы присутствии на нефтяных объектах Ливии ЧВК "Вагнера". Однако эти заявления не были подтверждены фактами и распространялись лишь для отвлечения внимания общественности от разворовывания средств от продажи нефти для поддержки боевиков.