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18:01   10 Июля 2020
Общество

Правительство РФ назвало три условия возобновления полетов за рубеж

Правительство РФ назвало три условия возобновления полетов за рубеж

Возобновление авиасообщения России с другими странами возможно при соблюдении трех условий, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Авиасообщение с другим государством будет возобновлено, если число зараженных там будет не выше 40 на 100 тыс. жителей; среднесуточный прирост заражений не превышает 1%; показатель распространенности вируса не более 1 единицы, подчеркнула представительница правительства в рамках рабочего совещания в пятницу, 10 июля.

По словам Голиковой, для въезда в Россию иностранцы должны будут предоставить справку об отрицательных результатах теста на коронавирус. При этом такая справка должна быть получена не менее чем за три дня до планируемого прибытия.

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Автор: Ирина Большунова
#правительство #авиасообщение #голикова #коронавирус #возобновление перелетов

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