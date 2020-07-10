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17:47   10 Июля 2020
Политика

Лукашенко призвал белорусов покупать товары отечественного производства

Лукашенко призвал белорусов покупать товары отечественного производства

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал граждан страны отдавать предпочтение при покупках товарам отечественного производства, пишет агентство "БЕЛТА".

Лукашенко указал, что согражданам надо защищать и поддерживать собственный рынок, призвав покупать белорусские продукты.

Глава Белоруссии во время встречи с сотрудниками завода "Атлант" подчеркнул, что производство выпускает отличные холодильники и стиральные машины. Он добавил, что гордится этой продукцией и хочет, чтобы товарами "Атланты" пользовались граждане.

Телеканал "360" сообщал, что Лукашенко анонсировал выпуск первого электрокара белорусского производства к 2025 году. Он подчеркнул, что является сторонником электромобилей.

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Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #товары #лукашенко #покупки

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