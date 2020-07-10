Лукашенко призвал белорусов покупать товары отечественного производства

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал граждан страны отдавать предпочтение при покупках товарам отечественного производства, пишет агентство "БЕЛТА".

Лукашенко указал, что согражданам надо защищать и поддерживать собственный рынок, призвав покупать белорусские продукты.

Глава Белоруссии во время встречи с сотрудниками завода "Атлант" подчеркнул, что производство выпускает отличные холодильники и стиральные машины. Он добавил, что гордится этой продукцией и хочет, чтобы товарами "Атланты" пользовались граждане.

Телеканал "360" сообщал, что Лукашенко анонсировал выпуск первого электрокара белорусского производства к 2025 году. Он подчеркнул, что является сторонником электромобилей.