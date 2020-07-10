Саакашвили заскучал по революции и прошелся по Грузии в ущерб Украине

Экс-президент Михаил Саакашвили своими резонансными высказываниями о нелегитимности грузинской власти хочет напомнить о себе, как о большом политике. Такое мнение «Политике сегодня» высказал российский военный, депутат Госдумы Александр Шерин.

«Саакашвили сейчас оказался никому не нужен. Он вроде пытается рассказать об отношении к украинской власти, но никто не реагирует. Ему нужно о себе напомнить. Тем более сейчас приближаются выборы в Грузии, ему еще необходимо как-то свою партию поддержать», — сказал депутат.

Народное избрание полагает, что Саакашвили пытается вернуть былую популярность на родине — 31 октября в Грузии пройдут парламентские выборы, а официальная предвыборная кампания в стране стартует уже в конце августа. Партия «Единое национальное движение» (ЕНД), основателем которой является Михаил Саакашвили, будет также бороться за победу на предстоящих выборах.

На днях Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, назвал правительство Грузии «нелегитимным», чем вызвал возмущение официального Тбилиси.

«Я считаю, что правительство Грузии полностью нелегитимно. Я ни на секунду не признаю его законность и ни на секунду не признаю законность существующей в Грузии ситуации. Это незаконная ситуация», — приводит слова Саакашвили издание «Грузия онлайн».

После этого заявления экс-президента Грузии и действующего главы исполкома Национального совета реформ Украины грузинский МИД вызвал на встречу украинского посла в стране Игоря Долгового.

Как сообщается в пресс-службе ведомства, на встрече грузинская сторона еще раз подчеркнула важность грузино-украинских стратегических отношений и дружбы, а также выразила обеспокоенность по поводу неприемлемых заявлений, сделанных украинским чиновником в отношении властей Грузии.

Александр Шерин допустил, что в понимании Михаила Саакашвили, легитимная власть «должна рождаться в революционных муках».

«Саакашвили очень креативный политик. Поэтому в его понимании легитимная власть – это та, которая заходит в парламент с розой в руке, всех разгоняет, без разговоров революционным путем садится на трон. А та власть, которая избирается с помощью тихих мирных избирательных процессов для Саакашвили нелегитимна», — объяснил политик.

Помимо этого, своими высказываниями Саакашвили намерен не только напомнить о себе, но и «покусать власть», которая когда-то его обидела, считает Александр Шерин.

«Как он может называть власть легитимной, если она объявила его в международный розыск?», — резюмировал депутат.

В 2014 году главная прокуратура Грузии объявила Михаила Саакашвили в национальный розыск. Он проходит обвиняемым по трем уголовным делам: растрата государственных средств, разгон акции 7 ноября 2007 года, а также избиение бывшего депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.