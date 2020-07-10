Джабаров: запретом вещания RT литовские власти ущемляют права своих граждан
Запретом вещания российского телеканала RT литовские власти ущемляют права своих граждан, об этом заявил российский сенатор Владимир Джабаров.
Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко предложил в ответ на остановку трансляции пяти программ российского телеканала Russia Today в Литве запретить деятельность на территории России всех литовских компаний и заблокировать счета в РФ.
Как считает сенатор Джабаров, идея Марченко должна быть тщательно изучена, а санкции можно ввести против компаний из Литвы, если это не навредит России. По мнению политика, санкции должны не только наносить урон тем, кто работает против РФ, но и приносить пользу России.
"В век интернета такие запреты становятся смешными. Ну, остановят они трансляцию наших телеканалов, но все равно люди, которые захотят знать правду, будут заходить в интернет на российские сайты", — цитирует Джабарова Федеральное агентство новостей (ФАН).
Политик отметил, что русофобские настроения со стороны властей Литвы ни к чему хорошему не приведут. Как считает Джабаров, благополучие стран Прибалтики обеспечено тем, что они соседствуют с Россией, но в данный момент они рубят сук, на котором сидят, так как через их территорию идет транспортировка нефти, газа и различных грузов.