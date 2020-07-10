Малькевичу сообщили о возможных медицинских опытах над социологами в тюрьме "Митига"

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич потребовал от так называемого Правительства национального согласия обеспечить доступ врачей и дипломатов РФ к незаконно удерживаемым в Ливии Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану.

Российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия в Триполи в мае прошлого года. С тех пор россиян незаконно удерживают в неофициальной тюрьме "Митига", пишет Федеральное агентство новостей.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич рассказал, что получил голосовое сообщение на арабском языке, в котором говорится, что узников "Митиги" подвергают незаконным медицинским опытам. Автор сообщения уточнил, что в тюрьме удерживают его родственника, которого недавно перевели в медицинский тюремный блок, где находятся русскоговорящие заключенные.

"Там есть группа русских заключенных, может быть, это ваши люди. Эта тюрьма, как видно, медицинская. Там людям вкалывают экспериментальные лекарства и проводят на них эксперименты, и специально заражают разными болезнями", — сообщил автор послания.

Малькевич добавил, что и ранее получал сведения о незаконных медицинских опытах над узниками "Митиги". Стоит отметить, что боевики ПНС отказывают в доступе к заключенным инспекторам ООН.

Российская сторона не раз пыталась получить доступ к гражданам РФ, которые удерживаются в "Митиге", но попытки успехом не увенчались. Однако, как отметил Малькевич, ФЗНЦ предпримет все возможные меры, чтобы освободить Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Также глава Фонда защиты национальных ценностей призвал немедленно допустить российских медиков и дипломатов к российским гражданам.