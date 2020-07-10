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17:02   10 Июля 2020
Общество

Депутат Шерин выступил за жесткий ответ заблокировавшей RT Литве

Депутат Шерин выступил за жесткий ответ заблокировавшей RT Литве

Россия должна зеркально реагировать на враждебное отношения в адрес своих граждан и компаний, заявил депутат Госдумы Александр Шерин.

Власти Литвы ввели запрет на ретрансляцию пяти передач российского телеканала RT, обосновав свое решение причастностью к проектам журналиста Дмитрия Киселева, против которого в настоящее время действуют санкции ЕС.

В ответ на действия Литвы Москве следует запретить деятельность литовских компаний на территории РФ, передает мнение депутата Евгения Марченко издание "ПолитЭксперт".

С коллегой согласен Александр Шерин. Антироссийские действия со стороны иностранных государств нельзя прощать. Другие страны не должны самоутверждаться за счет России, уверен депутат Госдумы.

Вильнюс придерживается позиции Запада в отношении России, однако ухудшившиеся между странами торгово-экономические отношения необходимо улучшать, считает депутат ГД РФ Антон Морозов.

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Автор: Руслан Неглинный
#литва #блокировка #rt #шерин

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