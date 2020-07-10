СМИ: неизвестные сообщили о "минировании " здания МИД РФ в Москве

Неизвестные сообщили о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании Министерства иностранных дел РФ в Москве, пишут журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Здание МИД РФ в настоящее время проверяют специалисты, проверяется сообщение о минировании, подчеркивает ТАСС. Как уточняется, здание по адресу Смоленская-Сенная площадь, дом 32/34 полностью оцеплено.

Отметим, последняя волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 года. Неизвестные злоумышленники отправляли письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в торговых центрах, магазинах, школах, университетах и медицинских учреждениях.