Цеков поддержал предложение Марченко наказать Прибалтику санкциями за русофобию

Предложенные депутатом Марченко санкционные меры в отношении бизнеса Литвы и других стран Прибалтики поддержал член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.

Марченко назвал "очередным актом русофобии" решение Литвы остановить трансляцию пяти передач телеканала Russia Today. По его мнению, ответ Москвы на подобные решения должен быть жестким. Он предложил запретить на территории России деятельность всех литовских компаний, чтобы они не могли продолжать зарабатывать на гражданах РФ. Помимо того, он считает необходимым заблокировать все их банковские счета в российских банках.

Цеков в комментарии ФБА "Экономика Сегодня" поддержал инициативу Марченко, указав, что за подобные действия Литву необходимо наказать. Соседи России должны понять, если они принимают решения ограничивать деятельность ресурсов РФ, то в результате их будут ждать экономические потери.

В заключение он добавил, что в этой ситуации действия РФ не должны нанести вред российской экономике или гражданам, а значит каждую ограничительную меру необходимо тщательно анализировать.

Телеканал "360" сообщал, что Цеков прокомментировал ситуацию с подачей пресной воды в Северо-Крымский канал.