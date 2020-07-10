Пушков: Россия не должна преследовать СМИ в ответ на запрет RT в Прибалтике

Ответные меры России на действия властей Латвии и Литвы, запретивших у себя деятельность RT, и на действия властей Эстонии, препятствующих работе агентства Sputnik, не должны касаться преследования каких-либо средств массовой информации.

Об этом в пятницу в интервью ТАСС заявил российский сенатор Алексей Пушков, отметив, что Москва, отказавшись от преследования неугодных СМИ, покажет свое неприятие такого рода практики и отношение к действиям латышских и литовских властей.

«Здесь важно не уподобиться тем, кто занимается запретом на деятельность СМИ, введением цензуры. Нам очень важно не заняться тоже преследованием СМИ в ответ на действия, которые были предприняты (против RT и Sputnik)», — добавил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике.

По его словам, Временная комиссия считает, что Россия может пойти на ряд ответных мер, так как в настоящее время широко применяются механизмы персональных ограничений в отношении людей, сознательно ведущих антироссийскую деятельность.

«В Эстонии, Латвии и Литве канал RT обвиняют в том, что он распространяет точку зрения, благоприятную для России», — отметил сенатор, добавив, что канал RT отличается достаточной объективностью.

В то же время, напомнил Пушков, в нашей стране работает целый ряд СМИ, напрямую финансирующихся из государственных бюджетов западных стран и продвигающих в России точку зрения правительств этих государств, однако это до сих пор не было поводом, чтобы поставить под сомнение их работу на нашей территории.

Напомним, ранее в пятницу, 10 июля, Комиссия СФ по информационной политике обратилась к Министерству иностранных дел России с призывом рассмотреть возможные ответные политические меры на действия руководства Литвы и Латвии, которые запретили в своих странах трансляцию телеканалов группы RT, а также на действия эстонских властей из-за ситуации с агентством Sputnik.